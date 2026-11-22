Система начисления социальной помощи людям с утраченной трудоспособностью имеет множество скрытых нюансов. Даже при одинаковой группе итоговые суммы на банковских картах украинцев могут различаться в разы.

Каков будет размер пенсии по инвалидности в декабре

Базовый размер ежемесячного пособия напрямую привязан к вашей обычной пенсии по возрасту: лица с I группой инвалидности получают 100% от суммы, с II группой – 90%, а с III группой – 50%.

При этом государство установило жесткий минимум: выплата не может быть меньше 2 595 гривен, о чем сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Кто из украинцев получает самые большие суммы

Бывшие защитники и ветераны имеют право на повышенное обеспечение, которое существенно превышает гражданские нормы. Для военнослужащих срочной службы минимальные выплаты начинаются от 7 100 гривен для III группы и достигают более 8 116 гривен для I группы.

В то же время правительство утвердило:

специальные гарантии для участников боевых действий, получивших инвалидность в результате войны: их минимальные пенсии являются самыми высокими в стране. Так, I группа получает 18 885 гривен, II группа – 15 494 гривны, а III группа – 10 625 гривен. Граждане, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, также защищены отдельными лимитами. Для них минимальный порог составляет от 6 813 гривен для III группы до 11 048 гривен для I группы. А для непосредственных ликвидаторов действуют еще более выгодные условия расчета, которые могут основываться на пятикратном размере минимальной зарплаты.

Стоит ли ожидать повышения доходов в ближайшее время

Массового повышения этих выплат осенью или зимой не предвидится, ведь последняя масштабная индексация состоялась еще в марте 2026 года. Следующий плановый перерасчет ожидается только весной 2027 года.

Однако пенсионеры могут рассчитывать на автоматический рост доходов благодаря возрастным надбавкам. Граждане, достигшие 70-летнего возраста, ежемесячно дополнительно получают от 300 до 570 гривен к своей основной пенсии.

Что известно о проверках и риске потери денег

Получение статуса инвалида больше не гарантирует пожизненных выплат без дополнительного контроля.

Как мы писали ранее, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторное медицинское обследование, иначе ПФУ автоматически приостановит начисление средств на карту, что сообщает Минздрав.