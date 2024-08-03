Выплаты по инвалидности в августе: будет ли повышение
3 августа 2024, 15:33Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионерам, которые получают выплаты по инвалидности, поступят их средства как обычно. Их размер будет зависеть от группы увечья лица.
Пенсия по инвалидности в августе
Пенсию по инвалидности назначают в случае травмы или серьезной болезни. Ее размер зависит от группы увечья, страхового стажа и результатов повторного осмотра.
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Сейчас минимальные пенсии по инвалидности в августе составляют:
- лица с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- неработающие лица с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
- работающие лица с инвалидностью II и III групп – 2 093 тысячи гривен.
Также в августе некоторые лица с инвалидностью могут получить единовременную надбавку к выплатам. Говорится о лицах, которые имеют существенные заслуги перед государством, а назначат их во время Дня Независимости Украины.