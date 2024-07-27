Изменения с 1 августа: чего ждать от пенсий по инвалидности

В августе пенсии по инвалидности меняться не планируют, однако прибавка будет. Получателям выплатят конкретные суммы.

Пенсия по инвалидности в августе

В августе к пенсии по инвалидности могут добавить надбавку ко Дню Независимости Украины. В частности доплаты в такой день получают лица, которые имеют определенные заслуги перед государством.

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Среди них:

инвалиды войны I, II и III группы;

участники боевых действий, войны и Революции Достоинства, пострадавшие;

члены семей погибших в результате военных действий;

лица, имеющие особые заслуги перед государством.

Пенсия лиц с инвалидностью

І группа – 2 300 гривен;

II и III группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

II и III группы, если лицо работает – 2 093 гривны.

Пока сумма такой надбавки не известна.