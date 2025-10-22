  • Документы о месте жительства или регистрации;
  • Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;
  • Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
  • Свидетельство о рождении или паспорт студента, которому назначается пенсия;
  • Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
  • Копии документов, которые подтверждают родственные отношения студента с умершим кормильцем
  • Свидетельство о смерти кормильца, или документы, подтверждающие его отсутствие или пропажу без вести;
  • Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;
  • Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;
  • Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца;
  • Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;
  • Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего.

Стоит знать! Пенсию назначают в течение 10 дней с момента подачи заявки и документов.

Нужны ли дополнительные документы?

Сейчас для получения пенсии по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения не нужно подавать в ПФУ дополнительную справку из заведения по достижении 18 лет. Выплаты продолжат автоматически, без личного обращения.

Выплата продолжается в следующем учебном году на основании данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования,
– отмечают в ПФУ.

Стоит знать! По решению правительства от 2022 года, пенсии в случае потери кормильца студентам будут выплачивать без дополнительных справок из заведения во время действия военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения, отметили в Министерстве социальной политики.

Что еще нужно знать о пенсии по потере кормильца?

  • Также пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего. К этой категории относятся муж или жена, отец или мать, если они являются лицами с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста, и дети определенного возраста.

  • Для детей эта помощь предоставляется независимо от того предоставляется независимо от того, находились ли они на иждивении умершего. Членам семьи, которые достигли пенсионного возраста и имеют страховой стаж, пенсия назначается пожизненно.

  • Размер выплат зависит от количества получателей. Один нетрудоспособный член семьи получает 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если же иждивенцев двое или больше - они делят между собой 100% пенсии равными частями.