- Документы о месте жительства или регистрации;
- Индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;
- Свидетельство о рождении или паспорт студента, которому назначается пенсия;
- Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);
- Копии документов, которые подтверждают родственные отношения студента с умершим кормильцем
- Свидетельство о смерти кормильца, или документы, подтверждающие его отсутствие или пропажу без вести;
- Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;
- Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;
- Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца;
- Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;
- Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего.
Стоит знать! Пенсию назначают в течение 10 дней с момента подачи заявки и документов.
Нужны ли дополнительные документы?
Сейчас для получения пенсии по случаю потери кормильца студентам дневной формы обучения не нужно подавать в ПФУ дополнительную справку из заведения по достижении 18 лет. Выплаты продолжат автоматически, без личного обращения.
Выплата продолжается в следующем учебном году на основании данных об обучении на дневной форме, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования,
– отмечают в ПФУ.
Стоит знать! По решению правительства от 2022 года, пенсии в случае потери кормильца студентам будут выплачивать без дополнительных справок из заведения во время действия военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения, отметили в Министерстве социальной политики.
Что еще нужно знать о пенсии по потере кормильца?
Также пенсию в связи с потерей кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего. К этой категории относятся муж или жена, отец или мать, если они являются лицами с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста, и дети определенного возраста.
Для детей эта помощь предоставляется независимо от того предоставляется независимо от того, находились ли они на иждивении умершего. Членам семьи, которые достигли пенсионного возраста и имеют страховой стаж, пенсия назначается пожизненно.
Размер выплат зависит от количества получателей. Один нетрудоспособный член семьи получает 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если же иждивенцев двое или больше - они делят между собой 100% пенсии равными частями.