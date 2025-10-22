В Украине государство выплачивает пенсию в связи с потерей кормильца детям умершего до совершеннолетия. Однако некоторые студенты имеют право на выплаты и после достижения 18 лет.

Кто из студентов имеет право на пенсию?

Студенты на дневной форме могут получать пенсию в связи с потерей кормильца до окончания обучения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это касается как учащихся профессионально-технических заведений, так и студентов высших учебных заведений. Однако они имеют право на пенсию не дольше, чем до достижения 23 лет.

Важно! Соответствующее право детей, потерявших кормильца, гарантировано статьей 38 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Куда обращаться за назначением пенсии?

Чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца необходимо обратиться с заявлением в местный территориальный орган Пенсионного фонда. Можно также оформить выплаты дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Однако для оформления пенсии, кроме заявления, понадобится немалый пакет документов: