  • Документи про місце проживання  чи реєстрації;
  • Індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;
  • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
  • Свідоцтво про народження або паспорт студента, якому призначається пенсія;
  • Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
  • Копії документів, які підтверджують родинні стосунки студента з померлим годувальником
  • Свідоцтво про смерть годувальника, або документи, що підтверджують його відсутність чи зникнення безвісти;
  • Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;
  • Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;
  • Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;
  • Експертний висновок про причини смерті годувальника;
  • Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця.

Варто знати! Пенсію призначають протягом 10 днів з моменту подання заявки та документів.

Чи потрібні додаткові документи? 

Наразі для отримання пенсії у разі втрати годувальника студентам денної форми навчання не потрібно подавати до ПФУ додаткову довідку із закладу після досягнення 18 років. Виплати продовжать автоматично, без особистого звернення.

Виплата продовжується у наступному навчальному році на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
– наголошують у ПФУ. 

Варто знати! За рішення уряду від 2022 року, пенсії у разі втрати годувальника студентам виплачуватимуть без додаткових довідок із закладу під час дії воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення, зазначили у Міністерстві соціальної політики

Що ще треба знати про пенсію по втраті годувальника? 

  • Також пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам родини померлого. До цієї категорії належать чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони є особами з інвалідністю або вже досягли пенсійного віку, та діти певного віку. 

  • Для дітей ця допомога надається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні померлого. Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають страховий стаж, пенсія призначається довічно.

  • Розмір виплат залежить від кількості одержувачів. Один непрацездатний член сім’ї отримує 50% пенсії за віком померлого годувальника. Якщо ж утриманців двоє чи більше — вони ділять між собою 100% пенсії рівними частинами.