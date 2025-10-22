В Україні держава виплачує пенсію у зв'язку із втратою годувальника дітям померлого до повноліття. Однак деякі студенти мають право на виплати й після досягнення 18 років.

Хто зі студентів має право на пенсію?

Студенти на денній формі можуть отримувати пенсію у зв'язку із втратою годувальника до закінчення навчання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це стосується як учнів професійно-технічних закладів, так і студентів вищих навчальних закладів. Однак вони мають право на пенсію не довше, ніж до досягнення 23 років.

Важливо! Відповідне право дітей, котрі втратили годувальника, гарантоване статтею 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Куди звертатися за призначення пенсії?

Щоб оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника необхідно звернутися із заявою до місцевого територіального органу Пенсійного фонду. Можна також оформити виплати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Проте для оформлення пенсії, окрім заяви, знадобиться чималий пакет документів: