Как начисляют пенсию после смерти мужа или жены

Пенсию по потере кормильца могут получить члены семьи умершего, который содержал их. Однако для этого нужно соответствовать некоторым критериям, а также, подготовить соответствующие документы.

Кто может получить пенсию после потери мужа или жены

Пенсию по потере кормильца назначают всем членам семьи, которые были на содержании умершего и считались нетрудоспособными. Размер на одного нетрудоспособного члена составляет 50% от пенсии умершего. А на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100%, что распределяется равными долями между всеми.

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Пенсию по потере кормильца выплачивают до того момента, пока член семьи является нетрудоспособным. А тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно.

Среди тех, кто может считаться нетрудоспособным, есть такие категории:

Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.

Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.

Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.

Какие категории могут быть на иждивении кормильца

Супруг или супруга.

Родители.

Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.

Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.

Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.

Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.

Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.

Пенсия по потере кормильца составляет от 30 до 70% от денежного обеспечения умершего для военнослужащих. Размер должен составлять не менее двух прожиточных минимумов.Получить пенсию по потере кормильца можно после подачи заявления в территориальный орган ПФУ.

Для этого процесса нужны такие документы: заявление о назначении пенсии, паспорт и идентификационный код заявителя, документ, подтверждающий место жительства, трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего, документ о содержании заявителя умершим, справка о составе семьи или свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.