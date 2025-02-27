Пенсия по потере кормильца: суммы и условия выплат для украинцев в 2025 году

Действующим украинским законодательством предоставляется возможность получить пенсию по потере кормильца. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его содержании.

Кто может получить пенсию по потере кормильца

Для этого человек должен обратиться с соответствующими документами в Пенсионный фонд., пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так пенсия назначается членам семьи, которые были на содержании кормильца и нетрудоспособны, а именно:

муж (жена), отец, мать– если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста (65 лет или возраста, предусмотренного ст. 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

дети (включая темы, кто родился в течение 10 месяцев после смерти кормильца), не достигших 18 лет, или старшие, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, обучающиеся по дневной форме обучения,– до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты– до 23 лет независимо от формы обучения;

муж (жена), родители, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

Важно! Пенсия в связи с потерей кормильца назначается при условии, что умерший в день смерти имел необходимый страховой стаж для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Какая сумма пенсии по потере кормильца

Сумма выплаты зависит от размера пенсии по возрасту, которую получал или мог бы получить в будущем умерший кормилец:

на одного нетрудоспособного члена семьи– 50% пенсии по возрасту умершего;

на двоих и более нетрудоспособных членов семьи– 100% пенсии по возрасту умершего, распределены между ними равными долями;

детям-сиротам пенсию начисляют, исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Обратите внимание! Минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2361 гривны, поэтому пенсия в связи с потерей кормильца не может быть меньше 1180, 5 гривен.

Как получить пенсию в связи с потерей кормильца

Для получения подобного вида выплат, лицу следует собрать следующие документы:

заявление;

паспорт заявителя и умершего кормильца;

свидетельство о смерти кормильца;

документы, что подтверждают родственные отношения;

справка о регистрации места жительства;

документы, что подтверждают нетрудоспособность заявителя.

Заметьте! Документы можно также подать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или через портал государственных услуг Действие.