Какой будет пенсия по потере кормильца с 1 августа 2026 года

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи. Но только тем лицам, которые находились на иждивении. От чего зависит размер такой пенсии, рассказываем далее.

Как определяется размер пенсии по потере кормильца?

Как указывают в Пенсионном фонде, размер этой пенсии зависит от ситуации:

Если получатель один, ему назначают 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.

А в случае, когда право на такую выплату имеют два или более человека, общий размер выплаты составляет 100% пенсии по возрасту, которую получал или мог бы получать умерший, и эта сумма распределяется между всеми поровну.

Детям кормильца пенсия назначается независимо от того, находились ли они на его иждивении. При этом усыновленные дети имеют равные права с родными.

Во время действия военного положения в Украине и в течение одного месяца после его окончания пенсия в случае потери кормильца детям в возрасте от 18 до 23 лет назначается, а выплата ранее назначенной пенсии продолжается без справки из учебного заведения. Эти данные Пенсионный фонд Украины получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования,

– указывает ПФУ.

Отметим, к лицам, считающимся находившимися на иждивении умершего кормильца, относятся те, кто:

действительно находились на полном иждивении умершего кормильца;

получали от умершего кормильца помощь, и эта выплата была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Если опираться на постановление Кабмина от 26 марта 2008 года № 265 "Некоторые вопросы пенсионного обеспечения", минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть меньше:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

двух – 120 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

трех и более – 150 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К слову, в 2026 году вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время он составляет 2 595 гривен. Увеличились и другие минимумы, например, базовый теперь составляет 3 209 гривен. Для лиц, считающихся трудоспособными, этот показатель – 3 328 гривен.