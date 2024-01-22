Получение пенсии после потери супруга: как это сделать

Украинское законодательство позволяет получать пенсию после смерти законного супруга, то есть пенсию по потере кормильца. Чтобы определить, выгодно ли переходить на этот вид пенсии, далее в тексте.

Как назначается пенсия по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца составляет 50% от пенсии умершего. Согласно статье 36 закона, эта пенсия может быть назначена всем членам семьи, находившимся на содержании умершего и оказавшимся нетрудоспособными.

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Пенсия выплачивается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным, а достигшим пенсионного возраста — пожизненно.

Кто может считаться нетрудоспособным членом семьи:

Муж или жена, родители, если они имеют инвалидность или старше 65 лет.

Дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность с детства. Обучающиеся дети могут получать пенсию до 23 лет.

Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.

Для военнослужащих, пенсия по потере кормильца установлена в пределах от 30 до 70% от денежного довольствия умершего, но не менее двух прожиточных минимумов, то есть 4722 гривен.

Кто может быть на содержании кормильца:

Муж или жена.

Родители.

Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если у них инвалидность с детства.

Дети, обучающиеся по дневной форме, до 23 лет.

Пасынки и падчерицы, если они не получают алименты от родителей.

Лица, ухаживающие за ребенком (детями) умершего до 8 лет.

Члены семьи умершего, не работающие и занятые уходом за ребенком (детями) умершего.

Как получить пенсию по потере кормильца

Переход на новый вид пенсии происходит после подачи заявления. Для этого нужно подать следующие документы: