Пенсия по потере кормильца: кому назначают выплаты
2 августа 2024, 10:21Читати новину українською
Из-за определенных семейных обстоятельств некоторым людям могут назначить пенсию по потере кормильца. Для этого надо принадлежать к определенной категории.
Когда приходит пенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца назначается для членов семьи, которые потеряли лицо, которая их обеспечивала и не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать.
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К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети до 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;
- дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет;
- другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.
Какой размер выплат по потере кормильца
- на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.