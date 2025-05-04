В чем разница между пенсией за выслугу лет и пенсией по возрасту

Некоторые украинцы получают пенсию за выслугу лет. Однако начислять ее могут как выплату по возрасту.

Какие разница между пенсией по возрасту и пенсией за выслугу лет

Дело в том, что льготный стаж дает только право досрочного выхода, но не влияет на сумму, передает 24 Канал со ссылкой на издание На пенсии.

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В материале объяснили, что по состоянию на сегодня пенсии за выслугу лет и по возрасту рассчитываются по одной формуле. То есть размер пенсионных выплат пока одинаковый.

Льготный стаж дает только право досрочного выхода, но не влияет на сумму,

– говорится в материале.

Украинцам объяснили, что если в выписке указано "пенсия по возрасту", то это лишь технический момент. Фактически продолжает действовать пенсия за выслугу лет. И это указано в начале распоряжения о ее назначении.

Важно! Если человек никогда не обращался с просьбой об изменении вида пенсии, то вам и в дальнейшем продолжают выплачивать пенсию за выслугу лет.