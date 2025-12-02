Выплата по возрасту или по инвалидности: какая пенсия более выгодна в Украине

В Украине есть немало людей, которые получают пенсию по возрасту или инвалидности. И одна из них гораздо выгоднее для украинцев.

Пенсия по инвалидности или возрасту – какая лучше?

Получать две выплаты одновременно невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Правительственного портала.

Следует сразу отметить, что размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

То есть получать пенсию по возрасту выгоднее, чем пенсию по инвалидности для III группы. Однако для I группы выплата будет такой же, как и пенсия по возрасту.

Что еще следует знать о пенсионных выплатах?

В то же время право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют лица, которые:

достигли 60-летия – при наличии не менее 32 лет страхового стажа; достигли возраста в 63 года и имеют не менее 22 лет стажа; 65 лет или старше и имеют не менее 15 лет стажа.

В частности размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. Поэтому для каждого пенсионера или пенсионерки определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка.

Последний исчисляется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца. Об этом отмечает Пенсионный фонд.

Для расчета пенсии используют следующую формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа,



Важно! При любых обстоятельствах следует учитывать свои показатели (то есть стаж и среднюю зарплату), чтобы выбрать вариант, который предусматривает для человека наибольшую пенсию.

Сколько надо стажа для социальной пенсии?