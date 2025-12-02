Виплата за віком чи по інвалідності: яка пенсія більш вигідна в Україні

В Україні є чимало людей, які отримують пенсію за віком чи інвалідністю. І одна з них набагато вигідніша для українців.

Пенсія за інвалідністю чи віком – яка краще?

Отримувати дві виплати одночасно є неможливим, передає 24 Канал з посиланням на сайт Урядового порталу.

Читайте також Найбагатші пенсіонери України: хто отримає понад 150 тисяч гривень щомісяця

Слід одразу зазначити, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Тобто отримувати пенсію за віком вигідніше, ніж пенсію за інвалідністю для III групи. Однак для I групи виплата буде такою самою, як і пенсія за віком.

Що ще слід знати про пенсійні виплати?

Водночас право на пенсію за віком у 2025 році мають особи, які:

досягли 60-річчя – за наявності не менше 32 років страхового стажу; досягли віку у 63 роки та мають не менше 22 років стажу; 65 років чи старше та мають не менш як 15 років стажу.

Зокрема розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Тому для кожного пенсіонера або пенсіонерки визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу залежно від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку.

Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця. Про це зазначає Пенсійний фонд.

Для розрахунку пенсії використовують таку формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! За будь-яких обставин слід враховувати свої показники (тобто стаж та середню зарплату), аби обрати варіант, який передбачає для людини найбільшу пенсію.

Скільки треба стажу для соціальної пенсії?