Кто в ноябре может рассчитывать на пенсию за выслугу лет

Украинцы, которые работали на работах, где теряется профессиональная работоспособность, могут выйти на пенсию по выслуге лет. Однако касается это конкретных лиц.

Кто пойдет на пенсию по выслуге лет

Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, мужчины должны достичь 50-55 лет, тогда как женщины – 45-50 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия по выслуге лет доступна для таких профессий:

диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации,

бортпроводники,

работники железнодорожного транспорта и метрополитена,

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах,

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве,

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах,

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Есть специальности для которых обязательно нужен необходимый стаж:

стаж творческой деятельности для артистов – от 20 до 35 лет,

для мужчин, которые являются работниками авиации и летно-испытательного состава – от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позже, для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.1. 2017 и позже,

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017,

спортсмены – не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Заметьте! Военные идут на пенсию по выслуге лет после завершения службы. Пенсия назначается независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги.

