Почти 19 тысяч гривен: кто из украинцев может получить такую пенсию

В марте 2026 года состоялась индексация пенсий в Украине. Она проводится ежегодно и меняет размер выплат для населения. В частности претерпели изменения и пенсии по инвалидности.

Кто из украинцев может получить пенсию почти 19 тысяч гривен?

Были также установлены и гарантии по выплатам, о чем говорится в Пенсионном фонде.

Читайте также Сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 21 тысячу гривен

С 1 марта увеличили пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, в том числе и для тех, кто получит ее в результате войны. Группа инвалидности непосредственно влияет на размер выплаты.

Таким образом, с начала весны пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны:

I группы – увеличили с 16 847 гривен до 18 885 гривен (на 2 038 гривен);

II группы – с 13 822 гривен до 15 494 гривны (на 1 672 гривны);

III группы – с 9 478 гривен до 10 625 гривен (на 1 147 гривен);

участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – с 5 528 гривен до 6 197 (на 669 гривен).

Обратите внимание! Это означает, что лица с инвалидностью вследствие войны могут получить почти 19 тысяч гривен.

Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться в выплатный период. То есть с 4 по 25 число месяца.

Почему украинцам могут отказать в выплате по инвалидности?

В Украине могут отказать в выплатах по инвалидности. Об этом сообщили в Дії.

Причины обычно две:

Лицо не имеет права на назначение пенсии по инвалидности; Поданы не все необходимые документы.

Кто и почему может потерять свои пенсии?

Пенсионеры могут потерять свои пенсии, если не предупредят Пенсионный фонд о важных изменениях. Об этом отметили в ПФУ.

Речь идет о таких изменениях:

паспорта или фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы или открытия или прекращения предпринимательской деятельности.

Сообщить о них можно Пенсионный фонд лично, через электронный кабинет или по почте. Для предупреждения человек имеет всего лишь 10 дней.

Важно! Если пенсионер или пенсионерка не сообщит об изменениях, то может возникнуть переплата. А ее уже придется вернуть.

Что еще стоит знать о пенсии по инвалидности?

Отказать в назначении пенсии по инвалидности могут в частности из-за отсутствия или неправильного оформления справки МСЭК. Это является частой проблемой при оформлении подобных выплат.

Также на получение этого вида пенсии влияет недостаточный стаж, ошибки в документах и тому подобное.

Адвокат Руслан Ружицкий прокомментировал ситуацию со справками об инвалидности в контексте мобилизации в Украине. Эксперт рассказал для 24 Канала, что идея отмены таких справок (именно с точки зрения закона) – это очень проблематично.

В частности есть трудности по третьей группе инвалидности. Людям с этой группой предоставляется отсрочка, но ВВК может признать их годными к военной службе.