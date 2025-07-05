Какую пенсию можно получать при 20 годах стажа

Для получения пенсии по возрасту необходимо официально отработать 15 лет. Пенсия для каждого украинца рассчитывается индивидуально.

Какие условия для выхода на пенсию

Пенсия по возрасту назначается после 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Итак, украинец с 20 годами стажа сможет выйти на пенсию в 65 лет.

Какая будет пенсия при стаже 20 лет

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 20 годами стажа коэффициент составит 0,2.

Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

минималка – 8 000 гривен;

средняя зарплата по показателям ПФУ – 20 355 гривен.

При минималке украинец с 16 годами стажа фактически будет иметь пенсию 1 600 гривен (8 000 × 0,2). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают). При средней зарплате в 20 355 украинец сможет получать 4 071 гривну (20 355 × 0,2).