Какая пенсия, если есть 40 лет стажа

Многих украинцев интересует, какую пенсию они получат при наличии полного страхового стажа. Однако на размер пенсии влияют и другие факторы. Что следует учитывать при выходе на пенсию, читайте далее.

40 лет стажа и пенсия: от чего зависят выплаты

Согласно украинскому законодательству, граждане с 40-летним страховым стажем имеют право на пенсию по возрасту. Основными факторами, определяющими размер пенсии, является продолжительность стажа и уровень заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На размер пенсии также могут влиять дополнительные выплаты или надбавки. Например, лица, которые работали в тяжелых или опасных условиях, могут иметь право на льготную пенсию или дополнительные выплаты.

Важно! Пенсия исчисляется по формуле, учитывающей коэффициент заработка и количество лет стажа. То есть, чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем больше сумма пенсии.

Как узнать именно свой размер пенсии

Чтобы узнать, какая пенсия вас ожидает, можно воспользоваться пенсионным калькулятором. Для этого нужно войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и выполнить следующие шаги: