Для украинцев с 45 годами стажа размер пенсии зависит от того, сколько они зарабатывали и платили страховые взносы. Ведь чем длиннее стаж и выше взносы, тем больше вероятность получить значительную пенсию.

На какую пенсию можно рассчитывать при большом стаже?

Если у вас 45 лет стажа, пенсия в 60 лет может составить около 9 000 гривен. При условии, что ваша зарплата не ниже средней по стране, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Расчет прост: берется средняя зарплата, умножается на ваш индивидуальный коэффициент (отношение вашего дохода к средней) и на коэффициент стажа (1% за каждый год). В 2025 году размер средней зарплаты составляет 20 000 гривен.

Обратите внимание! Чем выше зарплата и стаж, то тем больше пенсия. Если ваш доход был ниже среднего, выплата будет меньше.

Какой средний размер пенсии в Украине?

По данным Пенсионного фонда Украины, в июле 2025 года средняя пенсия по стране составляла 6 410 гривен. Впрочем, в целом большинство пенсионеров получают выплаты менее 5 000 гривен.

Самые высокие средние пенсии в июле 2025 года зафиксированы в Киеве: 8 856 гривен, а также в Донецкой (7 840 гривен) и Днепропетровской (7 134 гривен) областях.

