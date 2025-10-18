Цифра Вас удивит: какую пенсию получат украинцы с 45 годами стажа
- Украинцы с 45 годами стажа могут получить пенсию около 9 000 гривен при условии средней зарплаты в стране.
- Средняя пенсия в Украине в июле 2025 года составляла 6 410 гривен, с более высокими показателями в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.
Для украинцев с 45 годами стажа размер пенсии зависит от того, сколько они зарабатывали и платили страховые взносы. Ведь чем длиннее стаж и выше взносы, тем больше вероятность получить значительную пенсию.
На какую пенсию можно рассчитывать при большом стаже?
Если у вас 45 лет стажа, пенсия в 60 лет может составить около 9 000 гривен. При условии, что ваша зарплата не ниже средней по стране, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Расчет прост: берется средняя зарплата, умножается на ваш индивидуальный коэффициент (отношение вашего дохода к средней) и на коэффициент стажа (1% за каждый год). В 2025 году размер средней зарплаты составляет 20 000 гривен.
Обратите внимание! Чем выше зарплата и стаж, то тем больше пенсия. Если ваш доход был ниже среднего, выплата будет меньше.
Какой средний размер пенсии в Украине?
По данным Пенсионного фонда Украины, в июле 2025 года средняя пенсия по стране составляла 6 410 гривен. Впрочем, в целом большинство пенсионеров получают выплаты менее 5 000 гривен.
Самые высокие средние пенсии в июле 2025 года зафиксированы в Киеве: 8 856 гривен, а также в Донецкой (7 840 гривен) и Днепропетровской (7 134 гривен) областях.
Что еще известно о размерах пенсий в Украине: коротко о главном
Если иметь 38 лет официального стажа, то пенсия в 60 лет составит примерно 4 200 гривен.
В 63 года выплата возрастет до около 5 000 гривен, а в 65 лет почти 5 500 гривен.
Эти расчеты базируются на общих условиях выхода на пенсию при среднем доходе 10 тысяч гривен.