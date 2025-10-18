На яку пенсію можна розраховувати при великому стажі?

Якщо у вас 45 років стажу, пенсія у 60 років може скласти близько 9 000 гривень. За умови, що ваша зарплата не нижча за середню по країні, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Розрахунок простий: береться середня зарплата, множиться на ваш індивідуальний коефіцієнт (відношення вашого доходу до середньої) та на коефіцієнт стажу (1% за кожен рік). У 2025 році розмір середньої зарплати становить 20 000 гривень.

Зверніть увагу! Чим вищі зарплата та стаж, то тим більша пенсія. Якщо ваш дохід був нижчий за середній, виплата буде меншою.

Який середній розмір пенсії в Україні?

За даними Пенсійного фонду України, у липні 2025 року середня пенсія по країні становила 6 410 гривень. Втім, в цілому більшість пенсіонерів отримують виплати менш як 5 000 гривень.

Найвищі середні пенсії у липні 2025 року зафіксовані в Києві: 8 856 гривень, а також у Донецькій (7 840 гривень) та Дніпропетровській (7 134 гривень) областях.

