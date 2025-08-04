Украинец с 47 годами стажа может рассчитывать на основную пенсию и надбавку. Размер выплат можно посчитать по формуле ПФУ.

Каков размер пенсии при стаже 47 лет?

Со стажем 47 лет можно выйти на пенсию в 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии считают по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Считаем, какую пенсию можно получать:

при зарплате 8000 гривен – 3760 гривен;

при зарплате 15 000 гривен – 7 050 гривен;

при зарплате 25 000 гривен – 11 750 гривен;

при зарплате 40 000 гривен – 18 800 гривен.

Какая надбавка к пенсии?

С таким количеством стажа, как 47 лет, можно получать прибавку за сверхурочный стаж.

более 35 лет – для мужчин;

более 30 лет – для женщин.

За каждый полный "дополнительный" год страховой стаж добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 гривну. Соответственно каждый год сверхурочного стажа прибавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).

Заметьте! Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочный стаж исчисляется более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.