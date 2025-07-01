Какую пенсию будет получать украинец с 16 годами стажа
- Украинец с 16 годами стажа сможет выйти на пенсию в 65 лет.
- При минимальной зарплате пенсия составит 1 280 гривен, но фактически будет получать 3 038 гривен из-за минимальной пенсии; при средней зарплате пенсия будет составлять 3 256 гривен.
Пенсия для каждого украинца рассчитывается индивидуально. Ее размер зависит от зарплаты и накопленного страхового стажа.
Какие условия для выхода на пенсию
Пенсия по возрасту назначается после 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также На 20% больше пенсия: у кого из пенсионеров может так вырасти выплата
В 2025 году условия для выхода на пенсию такие:
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Итак, украинец с 16 годами стажа сможет выйти на пенсию в 65 лет.
Какая будет пенсия при стаже 16 лет
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 16 годами стажа коэффициент составит 0,16.
Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:
- минималка – 8 000 гривен;
- средняя зарплата по показателям ПФУ – 20 355 гривен.
При минималке украинец с 16 годами стажа фактически будет иметь пенсию 1 280 гривен (8 000 × 0,16). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают). При средней зарплате в 20 355 украинец сможет получать 3 256 гривен (20 355 × 0,16).