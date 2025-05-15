Почти "минималка": какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 15 000 гривен

Украинцы с зарплатой в 15 000 гривен могут выйти на пенсию с 60 лет при наличии соответствующего стажа. Размер выплаты в зависимости от возраста и стажа может достигать более 7 000 гривен.

Какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 15 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 5 751 гривна;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 6 787 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 7 477 гривен.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 4 930 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 5 817 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 6 409 гривен.

Однако этот расчет не учитывает дополнительные льготы, которые могут увеличить пенсию, среди них:

статус ветерана войны;

ребенка войны;

почетного донора;

особые заслуги перед Родиной.

Также другой размер выплаты будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,9 миллиона – работающие лица. Средний размер пенсий в Украине составляет 6 341 гривна, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны. Статистика пенсий:

до 3 000 гривен получают 3,8% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен получают 32,3% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен получают 20,3% пенсионеров;

от 5 001 до 10 000 гривен получают 28,9% пенсионеров;

более 10 000 гривен получают 14,5% пенсионеров.

Важно! Расчет размера пенсий осуществляли с помощью Пенсионного калькулятора.