Какой будет пенсионная выплата при зарплате 34 тысячи гривен и стаже 35 лет

Конечная сумма пенсии зависит от целой совокупности факторов. В частности, на размер выплаты влияет доход, который имело лицо.

Какая будет пенсия при стаже 35 лет и зарплате 34 тысячи гривен

Также не стоит преуменьшать влияние количества приобретенного стажа, пишет 24 Канал.

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Напомним! В этом году украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. На возраст выхода на заслуженный отдых влияет количество стажа, которое успело приобрести лицо.

Рассмотрим ситуацию, когда будущий пенсионер:

имел зарплату 34 тысячи гривен;

приобрел стаж 35 лет.

Если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет при таких условиях, его выплата будет составлять примерно – 13 тысяч гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь 35 лет стажа и зарплату более 30 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

В 63 года при таких условиях выйти на заслуженный отдых несколько выгоднее, пенсия будет составлять ориентировочно – 15,4 тысячи гривен.



Какой надо иметь доход, чтобы пенсия была более 15 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

Выгоднее всего выйти на пенсию еще позже. Если это сделать в 65 лет, то выплата будет ориентировочно – 17 тысяч гривен.



Как влияет количество стажа на размер пенсии / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Все расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.