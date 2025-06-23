Больше двух минималок: какую пенсию будет получать украинец с зарплатой 39 000 гривен

Украинцы с зарплатой 39 000 гривен смогут получать пенсию, близкую к максимуму. А судьи, военные или госслужащие будут иметь право на еще большие выплаты.

Какая пенсия при зарплате 39 000 гривен

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Так в 2025 году выйти на пенсию можно в 60, 63 или 65 лет. Посчитать выплаты можно с помощью пенсионного калькулятора.

Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 14 954 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 17 646 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 690 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 12 818 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 15 125 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 16 663 гривны.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Кто из украинцев может раньше выйти на пенсию

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше, ведь один год работы на определенных должностях засчитывается как два. Двойной стаж предусмотрен для тех, кто работает в тяжелых, вредных или опасных условиях. В частности это:

шахтеры, метростроители, работники подземных коммуникаций;

врачи инфекционных больниц, психиатрических учреждений;

лица, задействованные в ликвидации последствий катастроф, аварий или стихийных бедствий;

военные в условиях боевых действий или АТО;

моряки в длительных рейсах;

работающие в экстремальном климате: на Крайнем Севере или в горах (при определенных условиях).

Чтобы оформить пенсию раньше, нужно предоставить документы, подтверждающие льготную деятельность.