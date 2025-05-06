Пенсия при "минималке": сколько будут получать пенсионеры с зарплатой 8 000 гривен
- Размер пенсии в Украине зависит от зарплаты, страхового стажа, профессии и места работы.
- Для мужчин и женщин с зарплатой 8 000 гривен пенсия варьирует в зависимости от возраста выхода на пенсию: для мужчин от 2 800 до 3 640 гривен и для женщин от 3 144 до 3 936 гривен.
Размер пенсии в Украине зависит от размера зарплаты, страхового стажа и возраста, когда украинец собирается уходить на отдых. Также ключевую роль играют профессия и место работы.
Какие условия выхода на пенсию в 2025 году
В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Это смогут сделать люди, которые достигли:
- 60 лет – стаж не менее 32 лет;
- 63 лет – стаж 22-32 лет;
- 65 лет – стаж 15-22 лет.
Какая будет пенсию при зарплате 8 000 гривен
Для расчета размера пенсии в ПФУ разработали Пенсионный калькулятор. Поэтому, учитывая данные сервиса, пенсии на общих условиях для мужчин и женщин с зарплатой в 8 000 гривен различаются.
Для мужчины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 2 800 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 3 304 гривны;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 3 640 гривен.
Для женщины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 144 гривны;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 3 576 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 3 936 гривен.
Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.
Важно! Другой размер выплаты будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.