Пенсионерам могут отменить доплаты: какие документы нужно срочно проверить

Последний месяц осени принесет части украинцев не только автоматические бонусы, но и риск неожиданных штрафов. Чтобы не пришлось возвращать деньги государству, стоит заранее убедиться в актуальности своих документов.

Что изменится для работающих пенсионеров в ноябре

Хотя общего автоматического пересчета выплат этом месяце не будет, отдельные категории граждан все же получат индивидуальные надбавки. Речь идет о доплатах за стаж, возрастных бонусах и территориальных выплатах, начисление которых напрямую зависит от актуальности ваших данных, что сообщают представители Пенсионного фонда Украины.

Если после последнего перерасчета вы успели накопить 24 месяца нового страхового стажа, государство обязано повысить вашу пенсию. Тем, кто успел подать соответствующее заявление до 15 октября включительно, обновленные суммы поступят уже за октябрь. Если же вы подали документы позже, повышенные выплаты начнут начисляться только с 1 ноября.

Почему важно уведомить ПФУ об увольнении или новой работе

У каждого пенсионера есть ровно 10 дней, чтобы уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении. Если вы скрываете факт трудоустройства, система все равно обнаружит это через налоговую отчетность, и тогда возникнет переплата, которую с вас начнут вычитать в принудительном порядке.

Зато после официального увольнения вы получаете право на дополнительные социальные гарантии, например, выплаты на содержание детей, которые не назначаются работающим лицам.

Кто получит автоматические возрастные бонусы

В ноябре также будет действовать программа ежемесячных возрастных доплат, для получения которых не нужно никуда ходить. Гражданам, которым исполнилось от 70 до 74 лет, добавят до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а долгожители от 80 лет получат до 570 гривен.

Главное условие для начисления этих средств – ваша общая пенсия не должна превышать 10 340,35 гривен.

Особое внимание уделяется пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий. Вам необходимо срочно проверить, какой именно адрес указан в вашем пенсионном деле. Если там до сих пор значится адрес на оккупированной территории, следует подать заявление о переводе выплат по фактическому месту жительства через ближайший сервисный центр или онлайн-портал ПФУ.

Что решения относительно штрафов и проверок принимались ранее

Жесткий мониторинг данных продолжается в Украине уже не первый месяц. Как уже сообщалось, ПФУ активно сверяет информацию через систему "Трембита" с реестрами налоговой службы и МВД. Если фонд выявляет, что человек получает надбавки для неработающих, но при этом имеет доход, из его будущих пенсий могут ежемесячно вычитать до 20% для погашения долга перед государством.

Кроме того, в следующем году правительство готовит новые этапы перерасчетов, поэтому поддерживать свои документы в порядке становится критически важным для сохранения каждой гривны.