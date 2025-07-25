Пенсионеров заставят вернуть часть пенсии: в каких случаях это может произойти
- Пенсионеры в Украине, которые продолжают работать, должны сообщать о своем трудоустройстве, иначе Пенсионный фонд может пересмотреть размер их выплат.
- Если трудоустройство не было задекларировано вовремя, пенсионер должен вернуть часть пенсии добровольно или через удержание из пенсии.
Работающие пенсионеры в Украине могут одновременно получать и зарплату, и пенсию. Однако в некоторых случаях пенсионные выплаты могут забрать.
Как продолжить работать после выхода на пенсию?
Пенсионер после назначения пенсии имеет право получать ее и продолжать работать, даже на той же должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Это касается пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, а не за выслугу лет. Законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы.
Через каждые 2 года пенсионерам, которые работали после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы. Во время такого перерасчета учитывается дополнительно приобретенный страховой стаж, а при необходимости – и новые сведения о заработной плате.
Когда могут лишить части пенсии?
Закон Украины обязывает каждого пенсионера сообщать об изменениях, в частности относительно своего трудоустройства. О такой обязанности органы Пенсионного фонда сообщают каждого пенсионера в заявлении, памятке, которые он подписывает.
Если трудоустройство не было вовремя задекларировано, после его обнаружения Пенсионный фонд пересматривает размер выплат. В случае переплаты работающие пенсионеры вернуть избыточные средства:
- либо добровольно;
- или через автоматическое ежемесячное удержание из пенсии (до 20% от суммы).
Также, чтобы не потерять пенсию, украинцы должны сообщать о:
- смене места жительства;
- изменении ФИО;
- получении ID-карты вместо бумажного паспорта;
- оформлении нового паспорта из-за потери старого;
- получении нового налогового номера.
После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных.