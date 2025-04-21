Помощь при выходе на пенсию: кто из украинцев может получить десять выплат сразу
- Некоторые пенсионеры, в частности педагогические работники, могут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат.
- Для получения такой выплаты необходим страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, и не должно быть получено никакой другой пенсии.
Некоторые пенсионеры могут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат. Их предоставляют после того, как человек выходит на заслуженный отдых.
Выплаты пенсионерам в размере 10 пенсий
Их предоставляют педагогическим работникам, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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То есть люди имеют право на выплату помощи в размере их 10-месячных пенсий на день ее назначения при следующих обстоятельствах:
- они работали на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;
- эти лица выходят на пенсию по возрасту.
Однако также для этого украинцы должны иметь соответствующий страховой стаж, который составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
На такую выплату имеют право работники следующих учреждений:
- общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения и тому подобное.
Важно! Пенсионер или пенсионерка имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.