Помощь при выходе на пенсию: кто из украинцев может получить десять выплат сразу

Некоторые пенсионеры могут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат. Их предоставляют после того, как человек выходит на заслуженный отдых.

Выплаты пенсионерам в размере 10 пенсий

Их предоставляют педагогическим работникам, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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То есть люди имеют право на выплату помощи в размере их 10-месячных пенсий на день ее назначения при следующих обстоятельствах:

они работали на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет; эти лица выходят на пенсию по возрасту.

Однако также для этого украинцы должны иметь соответствующий страховой стаж, который составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

На такую выплату имеют право работники следующих учреждений:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения и тому подобное.

Важно! Пенсионер или пенсионерка имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.