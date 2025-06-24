Какую пенсию начислят с зарплатой 40 000 гривен и 30 годами стажа

В Украине начисляют пенсию на основе не только заработной платы, которую получал человек на работе. Важную роль также имеет возраст, в котором пенсионер выходит на отдых, а также стаж.

Какая будет пенсия с зарплатой 40 000 гривен

Чтобы рассчитать будущую пенсию человека с зарплатой 40 000 гривен, нужно принять во внимание весь приобретенный им страховой стаж. Например, можем сделать расчеты пенсии со стажем 30 лет, рассказывает 24 Канал.

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Необходимо также определить, в каком возрасте человек может выйти на пенсию по возрасту со стажем 30 лет. В 2025 году требования к стажу следующие:

Пенсия в 60 лет назначается при наличии не менее 32 лет стажа.

В 63 года можно выйти на отдых со стажем от 22 до 31 года.

А пенсия в 65 лет возможна для тех, кто имеет стаж от 15 до 21 года.

Итак, человек со стажем 30 лет, имеет право на пенсию по возрасту в 63 или 65 лет, но не в 60 лет.

Если пенсионер с зарплатой 40 000 гривен и страховым стажем 30 лет выйдет на пенсию в 63 года, то будет получать выплаты в размере примерно 15 513 гривен.

Какая пенсия с зарплатой 40 000 гривен и стажем 30 лет в 63 года / Скриншот с пенсионного калькулятора

Однако если человек с той же зарплатой в 40 000 гривен и стажем 30 лет выйдет на пенсию в 65 лет, то может рассчитывать на большие выплаты. Размер его пенсии будет составлять уже около 17 090 гривен.

Какая пенсия с зарплатой 40 000 гривен и стажем 30 лет в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

А вот если пенсионер со стажем 30 лет и зарплатой 40 000 гривен выйдет на заслуженный отдых аж в 67 лет, то его выплаты будут не намного больше, чем в 65 лет – около 17 690 гривен.

Какая пенсия с зарплатой 40 000 гривен и стажем 30 лет в 67 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

Впрочем с увеличением страхового стажа при тех же заработной плате и пенсионном возрасте, выплаты могут вырасти.

Важно! Все расчеты размера пенсий проводились с помощью пенсионного калькулятора.