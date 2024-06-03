Работайте до последнего: в Кабмине сообщили, что больших пенсий не будет

В Минсоцполитики сообщили, что в развитых странах пенсия по возрасту или совсем минимальная, или вообще отсутствует. Поэтому украинцам придется работать, пока на то будет физическая возможность.

Больших пенсий больше не будет

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что украинцам нужно готовиться работать столько, сколько это будет возможно. То есть, государство все же будет выплачивать солидарную пенсию, однако она будет совсем маленькая.

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Она отметила, что в развитых странах пенсия или минимальная, или ее вообще нет. Зато те, кто хотят иметь высокие выплаты на старости должны накапливать деньги.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть... Кроме того, нам надо начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая.

Заместитель подчеркнула, что сейчас на одного пенсионера приходится один налогоплательщик, который фактически его и обеспечивает.

И в дальнейшем ситуация, скорее всего, будет ухудшаться,

– считает Дарья Марчак.

Она посоветовала украинцам начинать откладывать дополнительные средства на свой собственный "пенсионный счет", потому что работать придется пока это будет физически возможно. На ее взгляд, Украина должна быть "страной активного долголетия".

Стаж для выхода на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при наличии необходимого страхового стажа. В 2024 году требования к нему составляют 31 год для 60-летнего возраста и 21 год для 63-летнего.

Требования к стажу будут расти на год ежегодно до 2028 года. Однако это не касается требований к стажу для 65-летнего возраста – для выхода стабильно потребуется 15 отработанных лет.

Требования для 60 лет будут меняться так: