Как перейти на пенсию умершего мужа или жены

В Украине существует возможность получить пенсию своего погибшего партнера. Однако сделать это можно, если он был кормильцем семьи.

Кто может оформить пенсию умершего партнера

Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, то ему просто в этом откажут. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего.

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Чтобы получить такую пенсию по потере кормильца, надо соответствовать следующим условиям:

быть нетрудоспособным (в случае, если жена (муж) является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; в случае, если муж (жена) умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет);

быть на иждивении умершего.

Обратите внимание! Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего. Сумма не может быть меньше 4 722 гривен.

Какие документы нужны