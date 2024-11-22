Пенсия по потере кормильца: кто может ее получить

В Украине некоторые люди могут получить выплаты по потере кормильца семьи. Однако есть определенные требования для украинцев, которым предусмотрены подобные средства.

Кто может получить на пенсию умершего человека

Права на пенсию умершего мужчины доступны всем членам его семьи, если они нетрудоспособны и находились на его иждивении, пишет 24 канал со ссылкой на статью 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В частности речь идет о таких лицах:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какая может быть пенсия по потере кормильца семьи

Пенсию по потере кормильца исчисляют на основе выплат умершего следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Обратите внимание! Если речь идет о военных пенсиях по потере кормильца, то они назначаются в размере от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего. Такие пенсии не могут быть меньше двух прожиточных минимумов.

Как получить пенсию умершего мужа

Для получения пенсии умершего лица следует собрать следующие документы:

заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий место жительства заявителя;

трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;

документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего (справка из ЖЭКа/старостата или решение суда);

справку о составе семьи или свидетельство о браке;

свидетельство о смерти умершего.

С ними человек должен обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Как подтвердить факт содержания

Подтверждением содержания может быть справка из ЖЭКа или старостата. Но если эти учреждения отказываются выдавать справку, то нужно установить обращаться в суд и получать ее в судебном порядке.