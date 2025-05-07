Сколько должен зарабатывать украинец, чтобы получать 10 000 гривен пенсии

Для получения пенсии в размере 10 000 гривен необходимо зарабатывать не менее 20 000 гривен. Однако этот показатель будет разным для мужчин и женщин.

Какие условия выхода на пенсию в 2025 году

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Как получать пенсию в 10 000 гривен

Для расчета выплат в ПФУ разработали Пенсионный калькулятор, поэтому посчитаем, какая зарплата должна быть у украинца для пенсии в 10 00 гривен.

Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – зарплата 26 080 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – зарплата 22 101 гривна;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – зарплата 20 061 гривна.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – зарплата 30 426 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – зарплата 25 785 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – зарплата 23 405 гривен.

Другие требования для получения пенсии в 10 000 гривен будут иметь судья, предприниматель, военный, госслужащий или шахтер.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.