Пенсия точно вырастет: как изменится размер выплаты в 2024 году

В связи с изменением прожиточного минимума в 2024 году возрастут и социальные выплаты привязаны к нему. Одной из таких есть минимальная пенсия украинцев.

Как изменится минимальная пенсия в 2024 году

Прожиточный минимум в следующем году составит 2 920 гривен. Поэтому минимальная пенсия, которая сейчас составляет 2 093 гривен, тоже вырастет до уровня – 2 361 гривны.

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Если пенсионер к 65-летнему возрасту приобрел необходимый стаж, его выплаты будут расти с каждой индексацией.

Следующая индексация пенсий состоится в марте 2024 года, однако, на сколько вырастут выплаты украинцев пока не известно.

Сейчас граждане получают следующие суммы:

до 3 тысяч гривен – 29,8%;

3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;

4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;

5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;

свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.

Какие еще социальные выплаты изменятся

В следующем году изменят еще некоторые социальные выплаты. Они будут выглядеть так: