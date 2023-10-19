Пенсия точно вырастет: как изменится размер выплаты в 2024 году

19 октября 2023, 17:37
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Ярослав Железняк

В связи с изменением прожиточного минимума в 2024 году возрастут и социальные выплаты привязаны к нему. Одной из таких есть минимальная пенсия украинцев.

Как изменится минимальная пенсия в 2024 году

Прожиточный минимум в следующем году составит 2 920 гривен. Поэтому минимальная пенсия, которая сейчас составляет 2 093 гривен, тоже вырастет до уровня – 2 361 гривны.

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Напомним! Если пенсионер к 65-летнему возрасту приобрел необходимый стаж, его выплаты будут расти с каждой индексацией.

Следующая индексация пенсий состоится в марте 2024 года, однако, на сколько вырастут выплаты украинцев пока не известно.

Сейчас граждане получают следующие суммы:

  • до 3 тысяч гривен – 29,8%;
  • 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
  • 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
  • 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
  • свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.

Какие еще социальные выплаты изменятся

В следующем году изменят еще некоторые социальные выплаты. Они будут выглядеть так:

  • детям до 6 лет – 2 563 гривны;
  • детям от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
  • трудоспособным лицам – 3028 гривен;
  • трудоспособным лицам, применяемым для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2 102 гривны;
  • трудоспособным лицам, применяемым для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
  • трудоспособным лицам, применяемым для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1 600 гривен;
  • лицам, потерявшим трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

 

Автор: Тетяна Стельмах