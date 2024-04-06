Пенсия-2024: какие сейчас выплаты получают украинцы
Многие социальные выплаты в Украине связаны с прожиточным минимумом, который с января вырос до 2 920 гривен. Для трудоспособных лиц этот показатель составляет 3 028 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, - 2 361 гривны.
Какая в Украине пенсия
Уровень минимальной пенсии на 100% зависит от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, поэтому составляет 2 361 гривну. Зато максимальная пенсия составляет 10 минимальных выплат, то есть – 23 610 гривен.
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Однако 1 марта состоялась индексация пенсий на 8%, во время которой уровень минимальных выплат вырос с 2 361 до 2 725 гривен. Зато максимальная выплата не изменилась.
Индексацию провели почти для 10 миллионов украинцев, а выплаты росли так:
- минимальное повышение составило 100 гривен,
- максимальное повышение – 1 500 гривен,
- среднее повышение – 322 гривны,
- средняя пенсия по Украине теперь – 5 717 гривен.
Кому проиндексировали пенсию
- пенсионерам, которые не работают и получают пенсию на общих основаниях;
- пенсионерам силовых ведомств;
- лицам, получающим пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания;
- ученым;
- государственным служащим;
- работникам органов местного самоуправления.
Что не так с индексацией
Во время индексации выплаты пересчитали не для всех пенсионеров. В частности со старыми выплатами остались:
- лица, вышедшие на пенсию в 2021 – 2023 годах;
- те, кто получает минимальную пенсию;
- ветераны войны;
- лица с высокими пенсионными выплатами.
Андрей Павловски рассказал для 24 Канала, что ранее была информация, что выплаты проиндексируют на 13%.
Есть официальные данные Госстата, что, несмотря на определенные запреты, некоторые коммунальные тарифы все равно выросли – в среднем на 15%. То есть уже по тарифам индексация не компенсирует этот рост.
Он объяснил, что пенсионеры не получили больше повышения, потому что в бюджете нет для этого достаточно денег. Сейчас собственные поступления покрывает потребность всего на 50% и обычно идет на оборону. Другая же половина – это финпомощь, именно из нее пенсионеры получают выплаты.