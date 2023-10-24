Карточки заблокируют с 1 января: почему пенсионеры могут не получить выплаты

В обществе не утихают разговоры по поводу идентификации пенсионеров в ПФУ. Если его не пройти вовремя, можно потерять свои выплаты.

Почему украинцы могут потерять пенсию

Ранее эта идентификация должна была пройти до сентября, но срок продлили до 31 декабря 2023 года. Тем, кто не успеет это сделать, заблокируют карточку 1 января 2024 года.

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Чтобы пройти идентификацию, вы должны обратиться в отделение Сбербанка – это первый метод. Второй метод через ПФУ или онлайн-портал фонда. Если вы находитесь за границей – нужно обратиться в консульство для подтверждения своего лица и проведения идентификации вас как пенсионера-переселенца,

– сообщили специалисты.

Каким пенсионерам уменьшат выплаты

Изменение срока идентификации было принято 8 августа для ВПЛ и пенсионеров. Будут проводить ее каждый год для всех пенсионеров.

В первую очередь выплаты снизят пенсионерам, имеющим долги по алиментам, кредитам, штрафам и т.п. В таком случае ПФУ может вычислить по выплатам украинцев от 20 до 50% на погашение задолженности.

Этот вопрос регулируется статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В настоящее время пенсионеры в Украине получают следующие выплаты: