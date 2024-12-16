Как выйти на пенсию в 2025 году при отсутствии необходимого стажа

Часто бывает так, что некоторым украинцам для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году не хватает нескольких месяцев страхового стажа. Они могут воспользоваться несколькими вариантами, чтобы решить эту проблему и получить пенсию вовремя.

Что делать, если не хватает стажа

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году составляет 32 года как для мужчин, так и для женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для тех, у кого недостаточно стажа, предусмотрены следующие возможности:

Докупка стажа. Перенос пенсионного возраста. Использование других способов, которые согласовываются с ПФУ.

Эти меры позволяют обеспечить выход на пенсию даже при отсутствии полного стажа.

Как добрать стаж

Если в 60 лет человеку не хватает необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, есть несколько вариантов действий:

Ожидание старшего возраста

Если в 60 лет стажа недостаточно, пенсию можно оформить в 63 года (при наличии стажа от 22 до 31 года) или в 65 лет (при стаже от 15 до 21 года). Продолжение официальной работы

Работа дает возможность накопить недостающий страховой стаж. По достижении 65 лет пенсия будет назначена, если есть минимум 15 лет стажа. Добровольная уплата страховых взносов ("докупка" стажа)

Человек может заключить договор с Пенсионным фондом о добровольной уплате взносов. Минимальный размер взноса составляет не менее 1 474 гривен в месяц (сумма может меняться в зависимости от законодательства). Уплата производится за период, которого не хватает, но не более чем за два года. Государственная социальная помощь

Если в 65 лет страхового стажа меньше 15 лет, вместо пенсии человек может получить государственную социальную помощь.

Требования к страховому стажу 2025

В Украине действительно постепенно растут требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Это предусмотрено действующим законодательством и является частью пенсионной реформы.

До 2028 года , для выхода на пенсию в 60 лет , нужно будет иметь 35 лет страхового стажа (в 2025 году – 32 года, в 2026 – 33 года, и так далее).

, для выхода на пенсию в , нужно будет иметь (в 2025 году – 32 года, в 2026 – 33 года, и так далее). Для выхода на пенсию в 63 года требования также будут расти – нужно будет иметь от 25 до 35 лет стажа , в зависимости от конкретного случая.

требования также будут расти – нужно будет иметь от , в зависимости от конкретного случая. Для тех, кто имеет 15–24 года стажа, выход на пенсию возможен в 65 лет, и эти требования останутся неизменными.

Заметьте! Таким образом, требования к стажу постепенно повышаются, чтобы стимулировать граждан работать дольше и накапливать достаточный страховой стаж.