Пенсия в 45 лет: кто может выйти на заслуженный отдых досрочно

В Украине выйти на пенсию мужчины и женщины обычно могут с 60 лет или позже. Однако есть ряд граждан, которые могут наслаждаться заслуженным отдыхом уже после 45 лет.

Кто имеет право на пенсию с 45 лет

Назначение пенсии по возрасту в Украине происходит в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа. Однако некоторые украинцы могут получить пенсию за выслугу лет, в частности если работали в опасных или вредных условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсии за выслугу лет назначают украинцам, профессии которых приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности.

К таким категориям относятся:

Военнослужащие

Граждане, которые служили в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии или в пограничной службе, других силовых структурах, имеют право на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.

Педагоги

Учителя общеобразовательных учреждений и преподаватели вузов тоже могут получать пенсию за выслугу лет, если имеют не менее 25 лет педагогического стажа.

Правоохранители

На пенсию в 45 лет могут уйти полицейские, сотрудники Службы безопасности, Государственного бюро расследований, если они отработали 25 лет и более.

Спасатели ГСЧС

Чрезвычайники, которые работали в условиях высокой опасности, имеют возможность досрочно выйти на пенсию.

Авиаторы

Право на пенсию в 45 лет имеют мужчины со стажем от 25 лет и женщины со стажем от 20 лет и работали в сфере авиации и летно-испытательного состава.

Шахтеры и работники тяжелой промышленности

Шахтеры и некоторые другие категории, которые работали в тяжелых условиях, могут выйти на пенсию в 45 лет, имея соответствующий страховой стаж.

Медицинские работники

Украинцы, которые работали в сфере здравоохранения и социальной защиты минимум 25 лет, тоже имеют право на пенсию досрочно.

Спортсмены

Спортсмены со стажем от 25 лет и которые находились в составе сборных не менее 6 лет, могут оформить пенсию в 45 лет.

Важно! Чтобы получать пенсию в 45 лет необходимо иметь соответствующий стаж и подтверждение работы в льготных условиях.

Кто еще имеет право на досрочную пенсию

На досрочную пенсию в Украине также имеют право лица, которые работали во вредных условиях, при условии наличия достаточного стажа. К таким категориям относятся металлурги, химики, атомщики и тому подобное.

Досрочная пенсия также доступна женщинам, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Но она назначается по достижении 50 лет. Женщина должна при этом иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Отец, если именно он воспитывал не менее 5 детей, по выбору матери имеет возможность оформить досрочную пенсию в 55 лет, имея не менее 20 лет стажа.

Стоит знать! Проверить свой стаж и подать заявление на назначение досрочной пенсии можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.