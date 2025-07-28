Выход на пенсию в 60 лет под угрозой: какое новое требование с 2026 года

На назначение пенсии в Украине влияет несколько факторов, в частности страховой стаж и пенсионный возраст. В следующем году одно из важных требований для выхода на пенсию изменится.

Какой стаж будет необходим с 2026 года?

В 2026 году в Украине вырастет размер страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сейчас требования к стажу следующие:

На пенсию в 60 лет можно выйти при наличии не менее 32 лет стажа.

Пенсию по возрасту в 63 года назначают, если человек имеет не менее 22 лет стажа.

В 65 лет нужно иметь не менее 15 лет стажа, чтобы рассчитывать на пенсию.

Обратите внимание! Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" требования к стажу для пенсионеров в Украине будут расти ежегодно на 12 месяцев, то есть уже со следующего года размер необходимого стажа увеличится.

Важное условие относительно стажа будет следующим:

в 2026 году – для пенсии в 60 лет – 33 года, в 63 года – 23 года стажа;

в 2027 году – для пенсии в 60 лет – 34 года, в 63 года – 24 года стажа;

в 2028 году – для пенсии в 60 лет – 35 лет, в 63 года – 25 лет стажа.

Важно! Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет останется неизменным – 15 лет.

Как назначается пенсия по возрасту?

Назначение пенсии в Украине имеет несколько нюансов:

Обратиться за пенсией украинцы могут только после выполнения условия по приобретенному страховому стажу.

Пенсию назначают со дня обращения человека.

Страховой стаж, который пенсионер приобрел после 1 января 2004 года, вычисляют на основе информации из Государственного реестра общеобязательного государственного соцстрахования.

За периоды работы до 2004 года стаж учитывают на основании трудовой книжки и других документов, подтверждающих годы работы.

Мужчине 60 лет исполняется 1 февраля 2025 года. Приобретенный страховой стаж на эту дату – 31 год 6 месяцев. Необходимый страховой стаж – 32 года. Мужчина работает. Если, например, работая, он приобретет еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 32 лет,

– объяснили в ПФУ.

Стоит знать! По данным Пенсионного фонда, в 2026 году большинство украинцев смогут выйти на пенсию в 60 лет, если захотят. Однако уже с 2027 года у многих с этим могут возникать трудности из-за недостатка страхового стажа.