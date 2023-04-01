Пенсию могут урезать вдвое: кому из пенсионеров это грозит
1 апреля 2023, 09:25Читати новину українською
В Украине на законодательном уровне разрешено взимать до 50% от размена пенсии, если есть соответствующее судебное решение, или исполнительных надписей нотариусов и других документов.
Из-за чего могут взыскать до 50% от пенсии
Вычет из пенсионных выплат исчисляется от суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. Процент может варьироваться от 20 до 50%.
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С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:
- на содержание членов семьи (алименты);
- на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
- на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
- на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
Какая сейчас пенсия в Украине
- В марте более 10 миллионов украинцев проиндексировали пенсии, еще 2,7 миллиона работающих пенсионеров перечислят выплаты в апреле.
- Средний размер мартовской индексации составил от 400 до 700 гривен, а максимальный размер составил 1500 гривен.
Минимальная пенсия в Украине, как и максимальная, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в 2023 году составляет 2 093 гривны. К слову, такую пенсию в марте проиндексировали на 100 гривен.