Пенсию могут урезать вдвое: кому из пенсионеров это грозит

В Украине на законодательном уровне разрешено взимать до 50% от размена пенсии, если есть соответствующее судебное решение, или исполнительных надписей нотариусов и других документов.

Из-за чего могут взыскать до 50% от пенсии

Вычет из пенсионных выплат исчисляется от суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. Процент может варьироваться от 20 до 50%.

Читайте также Высшие пенсии, новые тарифы и другие правила для выезда мужчин за границу: что изменится с 1 апреля

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Какая сейчас пенсия в Украине

В марте более 10 миллионов украинцев проиндексировали пенсии, еще 2,7 миллиона работающих пенсионеров перечислят выплаты в апреле.

Средний размер мартовской индексации составил от 400 до 700 гривен, а максимальный размер составил 1500 гривен.

С других видов взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Минимальная пенсия в Украине, как и максимальная, привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который в 2023 году составляет 2 093 гривны. К слову, такую пенсию в марте проиндексировали на 100 гривен.