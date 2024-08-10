Выплаты на День Независимости: получат ли пенсионеры прибавку
10 августа 2024, 14:26Читати новину українською
Некоторые украинцы смогут получить в августе надбавку к выплатам в размере от 450 до 3100 гривен. Это связано с Днем Независимости.
Кто получит надбавку ко Дню Независимости
Надбавку к выплатам от государства предоставляют раз в год ко Дню Независимости Украины. Размер таких выплат распределяется в зависимости от статуса лица.
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Без обращения надбавку получат:
- Пенсионеры – деньги поступят в августе вместе с пенсией;
- Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами – деньги направят на небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где такие граждане проходят службу и работают, на основании поданных заявок.
Все остальные лица должны подать соответствующее заявление в ПФУ. Выплата поступит по месту жительства лиц на их текущий счет.Обратите внимание! Размеры будущих выплат можно посмотреть здесь
Подать заявления на надбавку надо до 1 августа, но если сделать это не удалось, можно податься до 1 октября 2024 года.