Выплаты на День Независимости: получат ли пенсионеры прибавку

Некоторые украинцы смогут получить в августе надбавку к выплатам в размере от 450 до 3100 гривен. Это связано с Днем Независимости.

Кто получит надбавку ко Дню Независимости

Надбавку к выплатам от государства предоставляют раз в год ко Дню Независимости Украины. Размер таких выплат распределяется в зависимости от статуса лица.

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Без обращения надбавку получат:

Пенсионеры – деньги поступят в августе вместе с пенсией;

Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами – деньги направят на небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где такие граждане проходят службу и работают, на основании поданных заявок.

Все остальные лица должны подать соответствующее заявление в ПФУ. Выплата поступит по месту жительства лиц на их текущий счет.

Размеры будущих выплат можно посмотреть здесь

Подать заявления на надбавку надо до 1 августа, но если сделать это не удалось, можно податься до 1 октября 2024 года.