Без пенсии в декабре: кто может остаться без выплат
14 ноября 2024, 16:20Читати новину українською
В декабре часть пенсионеров может остаться без выплат. Однако это касается только тех, кто не выполняет требования от ПФУ.
Кто останется без пенсий в декабре
Пенсионеры со статусом ВПЛ, который был получен до полномасштабного вторжения, могут остаться без выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С 2022 года пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые полгода. Если этого не сделать, ПФУ может заморозить выплаты.
Пройти идентификацию можно через:
- Личный визит в отделение “Ощадбанка” или сервисного центра Пенсионного фонда Украины с паспортом.
- Онлайн-идентификацию через кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис.
- Видеосвязь с представителем ПФУ.
- Посещение зарубежного дипломатического учреждения (для тех, кто находится за рубежом).