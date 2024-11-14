Без пенсии в декабре: кто может остаться без выплат

В декабре часть пенсионеров может остаться без выплат. Однако это касается только тех, кто не выполняет требования от ПФУ.

Кто останется без пенсий в декабре

Пенсионеры со статусом ВПЛ, который был получен до полномасштабного вторжения, могут остаться без выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С 2022 года пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые полгода. Если этого не сделать, ПФУ может заморозить выплаты.

Пройти идентификацию можно через: