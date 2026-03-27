Одна из стран ЕС предложила украинцам пенсию: как получить такую выплату
- Украинцы могут получить народную пенсию в Финляндии, если им больше 65 лет и они проживают там легально не менее 3 лет.
- Гарантийная пенсия в размере 991 евро может быть предоставлена, если других пенсионных выплат недостаточно.
Украинцы могут получить пенсию в Финляндии. Эти выплаты, фактически, будут находиться на уровне общих в стране. Какие условия нужно выполнить, чтобы получить пенсию в Финляндии, читайте дальше.
При каких условиях украинцам может выплачиваться пенсия в Финляндии?
Украинцы имеют право на финскую пенсионную выплату, если у них отсутствует пенсия или она очень мала, сообщает Финское ведомство социального обеспечения Kela.
Важно различать понятия:
- Трудовая – это пенсия на которую лицо заработало, благодаря работе или предпринимательству.
- А вот пенсия от Kela – kansaneläke – называется народная.
Украинцы имеют право именно на народную пенсию. Она выплачивается:
- по возрасту – vanhuuseläke – когда лицо достигает возраста 65 лет;
- вследствие потери трудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или как реабилитационную помощь (kuntoutustuki) – если вы не можете работать из-за болезни в течение длительного периода.
Кроме этого, Kela может дать дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke). Она выплачивается, если других не хватает, чтобы покрыть расходы.
Какие пенсии выплачивает Финляндия украинцам / Инфографика Kela
Заметим, что полная сумма гарантийной выплаты это – 991 евро в месяц. Однако она предоставляется только после оформления всех других видов пенсии на, которые вы имеете право не только в Финляндии, а и за ее пределами.
Сейчас, чтобы получить пенсионную выплату в Финляндии, украинцы должны:
- быть старше 65 лет;
- не менее 3 лет легально и непрерывно проживать в Финляндии.
Трехлетний период проживания начинается со дня, когда вы, по оценке Kela, постоянно проживаете в Финляндии. Это не означает день вашего прибытия в Финляндию или получения регистрации в муниципалитете. Обычно мы считаем, что ваше проживание является постоянным через год после переезда в Финляндию,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в Украине на пенсию по возрасту можно уйти в 60, 63 и 65 лет. Время выхода на заслуженный отдых зависит от количества приобретенного стажа, сообщает Пенсионный фонд.
Какие нюансы, по оформлению пенсии в Финляндии важно знать?
Пенсия в Финляндии не назначается автоматически. Каждая заявка рассматривается отдельно. В частности, Kela обращает внимание на определенные нюансы. Например, есть ли у вас семья и работа в Финляндии.
Также важную роль играет имеет ли человек постоянное место жительства в Финляндии. А также – насколько хорошо интегрировался в общество. Не менее важна своевременная подготовка и проверка документации.