Со всеми бывает: что делать, если потеряли пенсионное удостоверение
Иногда случаются непредсказуемые ситуации, такие как потеря пенсионного удостоверения. Если так произошло, это очень легко решить обратившись в ПФУ.
Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение
Если с вами случилась такая неприятность, вам нужно обратиться в ПФУ, где сделают соответствующую пометку. К слову заменить удостоверение можно не только в случае потери, но и:
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- если старое удостоверение оказалось непригодным;
- в случае назначения иного вида пенсии;
- в случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.
Чтобы получить новый документ, нужно написать заявление и подать следующие бумаги:
- документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;
- фото;
- образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).
Как оформить пенсионное удостоверение в "Дие"
Если пенсионер получил свой документ после 2014 - оно автоматически подтянется в приложение. А вот лица, имеющие удостоверение-кресточку, должны обратиться в ПФУ, чтобы изменить документ.Напомним! Это можно сделать онлайн по этой ссылке или в любом сервисном центре.
Кому проиндексируют выплаты 1 июля
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К слову, журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, так что индексация проходит для них по общим правилам.