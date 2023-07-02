Со всеми бывает: что делать, если потеряли пенсионное удостоверение

Иногда случаются непредсказуемые ситуации, такие как потеря пенсионного удостоверения. Если так произошло, это очень легко решить обратившись в ПФУ.

Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение

Если с вами случилась такая неприятность, вам нужно обратиться в ПФУ, где сделают соответствующую пометку. К слову заменить удостоверение можно не только в случае потери, но и:

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если старое удостоверение оказалось непригодным;

в случае назначения иного вида пенсии;

в случае изменения обстоятельства опеки и попечительства.

Чтобы получить новый документ, нужно написать заявление и подать следующие бумаги:

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;

фото;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения).

Как оформить пенсионное удостоверение в "Дие"

Получить удостоверение можно в указанном в заявлении сервисном центре ПФУ. Однако в случае получения электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.

Если пенсионер получил свой документ после 2014 - оно автоматически подтянется в приложение. А вот лица, имеющие удостоверение-кресточку, должны обратиться в ПФУ, чтобы изменить документ.

Кому проиндексируют выплаты 1 июля

Это можно сделать онлайн по этой ссылке или в любом сервисном центре.

С 1 июля проиндексируют пенсии на 19,7% для украинцев, вышедших на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники. Размер повышения может варьироваться от 100 до 1000 гривен в зависимости от индивидуальных выплат каждого лица.

К слову, журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, так что индексация проходит для них по общим правилам.