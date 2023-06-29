Можно не учитывать плохие месяцы: как немного увеличить свою пенсию

При начислении пенсии используется формула, включающая в себя индивидуальный коэффициент зарплаты, который и влияет на размер будущих выплат. Есть способ немного увеличить этот показатель.

Как немного увеличить свой коэффициент

Индивидуальный коэффициент зарплаты рассчитывается с помощью сопоставления заработной платы человека со средней зарплатой по Украине в этом месяце. В ПФУ объяснили, что месяцы с невыгодным заработком можно не учитывать при начислении.

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То есть месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачены взносы, будут занесены в страховой стаж, а невыгодный заработок для начисления пенсии за это время можно не учитывать. Возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой предусмотрена именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние карантина и военного положения на размер пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Важно, что исключить можно период до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа.

Более 10% могут исключаться периоды:

карантина;

военного положения;

срочной военной службы;

обучения;

ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;

ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Чтобы подсчитать свои будущие выплаты, нужно зайти на сайт ПФУ и воспользоваться специальным калькулятором. Далее нужно следовать следующим инструкциям:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Ваш результат будет сохранен в личном кабинете, потому вы всегда сможете его просмотреть.