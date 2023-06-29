Можно не учитывать плохие месяцы: как немного увеличить свою пенсию
Источник:ПФУ
При начислении пенсии используется формула, включающая в себя индивидуальный коэффициент зарплаты, который и влияет на размер будущих выплат. Есть способ немного увеличить этот показатель.
Как немного увеличить свой коэффициент
Индивидуальный коэффициент зарплаты рассчитывается с помощью сопоставления заработной платы человека со средней зарплатой по Украине в этом месяце. В ПФУ объяснили, что месяцы с невыгодным заработком можно не учитывать при начислении.
Читайте также Пенсионерам могут не выплатить пенсии: все из-за некоторых обстоятельств
То есть месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачены взносы, будут занесены в страховой стаж, а невыгодный заработок для начисления пенсии за это время можно не учитывать. Возможность исключения месяцев с "невыгодной" заработной платой предусмотрена именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние карантина и военного положения на размер пенсии,
– говорится в сообщении ПФУ.
Более 10% могут исключаться периоды:
- карантина;
- военного положения;
- срочной военной службы;
- обучения;
- ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;
- ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Как рассчитать свою будущую пенсию
Чтобы подсчитать свои будущие выплаты, нужно зайти на сайт ПФУ и воспользоваться специальным калькулятором. Далее нужно следовать следующим инструкциям:
- в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";
- проверьте данные о себе;
- выберите алгоритм расчета пенсии;
- укажите дату обращения;
- нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".
Ваш результат будет сохранен в личном кабинете, потому вы всегда сможете его просмотреть.