Чтобы не потерять пенсию: кому нужно проходить специальную проверку

Определенной категории населения нужно будет ежегодно проходить специальную проверку, чтобы не потерять свою пенсию. Это связано с местонахождением лиц.

Кто должен проходить проверки

Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, должны ежегодно, после 31 декабря, проходить физическую идентификацию. Их выплаты будут производиться на текущие счета, открытые в украинских банках.

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Физическую идентификацию можно пройти двумя способами:

Первый – идентифицировать личность можно будет с помощью "Действие. Подпись" (Действие ID) в личном электронном кабинете на веб портале электронных услуг ПФУ;

– идентифицировать личность можно будет с помощью "Действие. Подпись" (Действие ID) в личном электронном кабинете на веб портале электронных услуг ПФУ; Второй – подтверждение места жительства консульскими должностными лицами.

К слову, чтобы избежать проблем с выплатой средств на банковскую карту, нужно вовремя сообщать ПФУ о следующих изменениях:

изменения данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования;

или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения.

Кое-кто не получит доплат к пенсии вообще

В ПФУ сообщили, что доплаты к пенсии прекратят выплачивать лицам, которые не работают и живут на территории радиоактивного загрязнения. Однако это не касается ликвидаторов аварии и пострадавших пенсионеров.

Часто пенсионеры из других областей в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии. Это явилось одной из причин не выплаты доплат.

Однако основной причиной остается нехватка средств в государственном бюджете, в результате чего сформировалась сильная задолженность. Ранее "чернобыльцы" получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.