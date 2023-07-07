Плюс 1 000 гривен к пенсии: у кого выросли выплаты в июле

В июле определенные категории пенсионеров получили индексацию пенсий, которая прошла автоматически. Выплаты увеличили более чем на 1 000 гривен.

Коми повысили пенсию

В июле пенсионные выплаты проиндексировали на 19,7% для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. В общей сложности доплаты получили 19 419 человек, а средняя сумма повышения составила почти 1021 гривну.

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Ситуация с выплатами выглядит следующим образом:

вышедшие на пенсию по Закону Украины "О государственной службе" (16 989 человек) – на 1 046,70 гривен;

по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" (659 человек) – на 1 450,98 гривны;

по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" (1574 человек) – на 634,89 гривны;

по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" (197 человек) – на 422,51 гривны.

Сколько выплатил ПФУ украинцам в начале июля

Журналисты больше не входят в эти списки, поэтому их пенсии индексируются на общих условиях.

К 4 июля ПФУ успел выплатить украинцам более 3,4 миллиарда гривен. Эту сумму распределили следующим образом:

пенсионные выплаты – 3,3 миллиарда гривен;

оплата больничных – 105,2 миллиона гривен.

Также было предоставлено 95 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Почему могут не выплачивать пенсию

Есть несколько обстоятельств при которых ПФУ может прекратить выплачивать пенсию лицу. К ним относятся:

назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;

смерть личности;

неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;

другие случаи, предусмотренные законом.

Пенсию возобновляют в течение 10 дней по решению территориального органа ПФУ после выяснения обстоятельств и наличия условий восстановления выплаты.