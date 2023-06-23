Две пенсии сразу: когда украинцы начнут получать солидные выплаты
Разговоры вокруг темы накопительной пенсии продолжаются уже не один год, ведь в случае ее принятия украинцы, возможно, будут получать две выплаты сразу. Накапливать будут все.
Будут ли украинцы получать 2 пенсии
В настоящее время в Верховной Рассматривается законопроект №9212, в котором предложено ввести накопительные пенсии. В случае его принятия, все украинцы младше 55 лет будут вынуждены платить определенный процент от своей прибыли в специальный накопительный фонд.
Читайте также Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты
Если проект будет введен в действие в 2023 году, тогда размер взносов будет следующим:
- 2023 год – 2% от зарплаты;
- 2024 год – 3% от зарплаты;
- 2025 год – 4% от зарплаты.
Еще часть будет платить работодатель, а также государство. Скорее всего, определенный период украинцы будут получать сразу 2 пенсии в месяце – основную и накопительную.
Как рассчитать свою будущую пенсию
Чтобы сосчитать размер своих будущих выплат следует воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.
- Размер средней зарплаты – нужно суммарный заработок за последние три года поделить количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.
- Индивидуальный коэффициент зарплаты – сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно высчитать средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.
- Коэффициент страхового стажа – умножьте количество лет вашего стажа на 0,01.
Также есть более простой способ – нужно воспользоваться сайтом ПФУ. Для этого выполнить следующую инструкцию:
- в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";
- проверьте данные о себе;
- выберите алгоритм расчета пенсии;
- укажите дату обращения;
- нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".