Право первоочередной выплаты: кто из пенсионеров раньше других получает выплаты

За каждым пенсионером закреплена индивидуальная дата выплаты его денег, и это не просто так. Это нужно, чтобы некоторые категории населения получали свои выплаты раньше.

Кто получает пенсию в первую очередь

Ежемесячно в период с 4 по 25 число украинцы получают свои пенсионные выплаты поочередно. В первую очередь деньги получают следующие категории населения:

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люди с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

В свою очередь свою пенсию получают пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на отдых.

Кому проиндексируют выплаты 1 июля

В начале июля проиндексируют выплаты для украинцев, вышедших на отдых специальным законом. К ним относятся ученые, чиновники и работники органов местного самоуправления.

Размер выплат может варьироваться от 100 до 1000 гривен, в зависимости от размера пенсии конкретного лица. Индексация составит 19,7%

К слову, журналисты больше не принадлежат тем, кто выходит на пенсию по специальному закону, поэтому индексация выплат для них происходит по общим правилам.

Как рассчитать свою будущую пенсию

Чтобы сосчитать размер своих будущих выплат, нужно воспользоваться следующей формулой: размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.