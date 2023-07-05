Еще больше причин потерять пенсию: Кабмин предложил изменения

Власти предложили расширить список оснований, по которым могут лишить пенсии. В частности, к ним относится физическая идентификация.

Почему могут лишить пенсии

Кабмин зарегистрировал законопроект №9453 в котором предлагается провести ряд изменений, в том числе расширить список оснований для выплаты пенсий. Особенно изменения будут касаться тех, кто работал за границей.

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Украина денонсировала соглашения по пенсионному обеспечению с государствами СНГ.

В документе предлагается прекратить выплаты пенсионерам в следующих случаях:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

Также предложено восстановить условия идентификации ВПЛ на общих основаниях. Это можно сделать двумя способами:

Первый – идентифицировать личность можно будет с помощью "Действие. Подпись" (Действие ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ;

– идентифицировать личность можно будет с помощью "Действие. Подпись" (Действие ID) в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ; Второй – подтверждение места жительства консульскими должностными лицами.

"Чернобыльцам" больше не будут доплачивать до пенсии

Люди, живущие на территории радиоактивного поражения, больше не будут получать доплат к пенсиям. Дело в том, что часто люди из других областей покупают здесь дома и оформляют чужую пенсию.

Это не касается ликвидаторов аварии и пострадавших пенсионеров, для них ничего не изменится.

В ПФУ объяснили, что государство сейчас нет средств, чтобы покрывать потребности этих людей, поэтому сформировался достаточно большой долг. К слову, ранее они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.